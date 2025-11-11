Compraron un acoplado con cheques "truchos" e intentaron revenderlo en Jujuy

El Tribunal de Metán condenó a dos hombres por estafar a un comerciante de maquinaria agrícola, tras adquirir un acoplado con cheques falsos y ponerlo a la venta en otra provincia a través de Facebook.

En una audiencia flexible y multipropósito, el fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, representó al Ministerio Público Fiscal y acordó un juicio abreviado para Jesús Marcelo Agüero y Cristian Agustín Romero, quienes admitieron su responsabilidad en el hecho.

El juez Sebastián Fucho condenó a Agüero a un año, dos meses y diez días de prisión efectiva, mientras que Romero recibió un año de prisión en ejecución condicional, con la obligación de cumplir reglas de conducta. Además, ambos ofrecieron una reparación económica al damnificado, que fue aceptada en el fallo.

Un tercer imputado, Javier Cruz, fue absuelto de forma total y definitiva.

El hecho ocurrió en julio de 2023, cuando un comerciante fue contactado por un supuesto comprador interesado en un acoplado.

Tras acordar el precio, recibió el pago mediante cheques virtuales y permitió el retiro del vehículo por parte de un transportista. Al intentar cobrar los cheques, descubrió que habían sido rechazados. La investigación permitió recuperar el acoplado en Jujuy, donde estaba siendo ofrecido.