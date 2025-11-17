Salta, entre las pocas provincias que aumentaron el presupuesto en educación

Un informe de la ONG Argentinos por la Educación encendió las luces de alerta sobre la desfinanciación educativa en el país, señalando una marcada caída en la inversión durante la última década, donde 19 provincias sintiendo un retroceso que arrastró consigo los salarios docentes, que hoy son más bajos en 21 de las 24 jurisdicciones.

Al respecto de este informe, Javier Curcio, vocero de la ONG, habló con FM Aries donde calificó como crítica esta situación, señalando una despriorización de la educación ante la falta de recursos y sus consecuencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Primeramente, Curcio explicó que la reducción en la inversión se consolidó por un fuerte ajuste a nivel nacional. "Esos datos de los últimos años muestran una despriorización, una desinversión", sostuvo, y añadió que a eso se suma "el peor peso que trae el Gobierno Nacional donde en los últimos años ha sido crítica la caída y consolida un ajuste muy significativo".

El investigador recordó que, a nivel nacional, existe una obligación legal y un estándar internacional de invertir al menos el 6% del PBI en educación pública, meta que solo se cumplió en 2015. También que las estimaciones para 2024 y 2025 no son alentadoras, lo que requiere "revertir ese proceso de desinversión y de despriorización".

Respecto al destino de los fondos, Curcio aclaró que, aunque se necesita invertir mejor, la mayor parte del presupuesto educativo se destina al recurso humano. "Cambiaría la educación mejorar los salarios, en todo el mundo los recursos humanos representan entre un 80 y un 90% del financiamiento educativo", detalló, destacando la necesidad de complementar la inversión salarial con mejoras en infraestructura, equipamiento, transporte y material bibliográfico.

El vocero se permitió apuntar a la "motosierra” de Nación en, por ejemplo, el recorte del incentivo docente donde se lo eliminó de plano con la "licuadora, donde con los salarios del sistema universitario se licuaron" con la inflación, totalizando un 50% de ajuste promedio en el bienio.

En el contexto regional, Curcio destacó que Salta se encuentra entre las pocas provincias que lograron mantener en 2024 un presupuesto educativo mayor al de 2014, junto a San Luis, Santiago del Estero y Neuquén. Sin embargo, aclaró que la provincia no logró acompañar el salario real y el resto de las inversiones durante 2024, ubicándose en un punto medio donde si bien no está en el fondo de la tabla, tampoco está a la cabeza de la inversión.