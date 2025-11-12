Dib Ashur admitió que el pago del "incentivo docente" aún no está garantizado para 2026

En el marco de la discusión del presupuesto provincial 2026, el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, en La Mañana de CNN Salta, confirmó la continuidad de subsidios clave como los destinados al transporte y al Instituto Provincial de Salud (IPS), pero advirtió que aún no hay definiciones sobre la continuidad de la Compensación Transitoria Docente, implementada tras la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por parte de Nación.

“Está dentro de la masa salarial, que se incrementa un 10,1%, pero todavía hay que discutir su continuidad porque está vigente hasta el 31 de diciembre”, señaló el funcionario.

En la oportunidad, explicó que la decisión sobre qué parte de esa masa se destinará a cada sector “debe ser colectiva” dentro de las negociaciones salariales.

Respecto a los otros ítems, precisó que el presupuesto provincial prevé “cerca de 10 mil millones de pesos por mes” para el subsidio al transporte y “un aporte adicional para el IPS”, en ambos casos con fondos garantizados por la Provincia.

En cuanto a la política habitacional, el ministro aclaró que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) “tiene su propio presupuesto y autonomía para definir su estrategia”, aunque reconoció que los recursos nacionales se redujeron drásticamente. “Salta ejecutaba alrededor de 5.000 soluciones habitacionales por año, pero eso se redujo abismalmente. Seguramente el IPV planteará un esquema mixto para el año próximo”, concluyó.