Todo listo para el TC2000 en Salta: Día por día, los horarios del Gran Premio

El Gran Premio Salta del 46° Campeonato Argentino de TC2000 YPF Infinia se disputará el sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, que volverá a recibir automovilismo nacional de primer nivel.

La fecha incluirá la presentación de los nuevos vehículos SUV de 500 hp, además de la categoría Fiat Competizione, y contará con transmisión televisiva y actividades abiertas al público.

La clasificación del TC2000 podrá verse el sábado 22, de 14.30 a 15.30, por TyC Sports y TyC Sports Play. En tanto, la carrera final del domingo 23, de 40 minutos más una vuelta, será televisada en vivo de 11.00 a 13.30 por las mismas señales, con cobertura del equipo de Carburando.

Las entradas generales y pases a boxes ya están disponibles a través del enlace oficial de la categoría.



