Rescataron a un yacaré en Pichanal: Apareció en una empresa

Rescataron a un yacaré en Pichanal: Apareció en una empresaPoliciales17/11/2025
Trabajadores del área de seguridad de una empresa alertaron por la presencia de un yacaré llamando al 911.
El personal de la División Lacustre y Fluvial de Bermejo llegó al lugar, lo capturaron y llevaron a su hábitat natural, donde fue liberado.
El hallazgo se dio en la Ruta Provincial 5, donde está la empresa y los trabajadores lo vieron en medio de la playa de estacionamiento.
