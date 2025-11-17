Rescataron a un yacaré en Pichanal: Apareció en una empresa

Trabajadores del área de seguridad de una empresa alertaron por la presencia de un yacaré llamando al 911.

El personal de la División Lacustre y Fluvial de Bermejo llegó al lugar, lo capturaron y llevaron a su hábitat natural, donde fue liberado.

El hallazgo se dio en la Ruta Provincial 5, donde está la empresa y los trabajadores lo vieron en medio de la playa de estacionamiento.