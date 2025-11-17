En que instancia de los palyoffs pueden enfrentarse River y Boca

Con el cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2025, Boca y River ya han asegurado su participación en los playoff, lo que reaviva la posibilidad de un Superclásico en las rondas decisivas.

Boca culminó primero en la Zona A, lo que le da la ventaja de jugar en La Bombonera si avanza hasta semifinales. Su rival en octavos saldrá del ganador del partido entre Gimnasia y Platense, y luego podría medirse con Vélez o Argentinos.

Por su parte, River terminó en el sexto puesto de la Zona B, lo que lo obliga a jugar de visitante en los octavos. Su primera llave sería contra Unión, y en caso de avanzar, se enfrentaría al vencedor del cruce entre Lanús y Tigre.

Según el formato de eliminación directa, un enfrentamiento entre Boca y River solo sería posible en semifinales: ambos equipos están del mismo lado del cuadro, y para que el partido se concrete necesitan superar sus respectivas instancias de octavos y cuartos. Además, de darse, el partido se jugaría en la cancha de Boca por su mejor posición en la tabla general.