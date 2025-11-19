Albeza alertó por la crisis: “20 mil pymes cerraron y no sabemos si habrá aguinaldo”

Durante la sesión de la Cámara de Diputados realizada este martes, el legislador por Cerrillos, Luis Albeza, criticó con dureza el impacto del presupuesto nacional y su proyección sobre las cuentas provinciales, señalando que el ajuste económico y la recesión general impiden evaluar el presupuesto salteño de manera aislada.

Albeza remarcó que el contexto macroeconómico condiciona completamente a la provincia: “No podemos analizar a Salta como una isla fuera de la Argentina. El presupuesto es sin cambio. Estuvimos dos años sin presupuesto y no existe peor situación jurídica y constitucional que no tener uno”, expresó.

El diputado cuestionó además la falta de inversión en áreas clave del desarrollo productivo y educativo: “Hablan de un contexto de abundancia y el presupuesto no llega a ser ni el de Haití. La escuela técnica se redujo en un 65% en términos nominales, y es la entrada al empleo de los jóvenes. Hoy están abandonadas y no se puede dar una educación de calidad”.

En su intervención, Albeza advirtió sobre el fuerte deterioro del sector privado y la incertidumbre salarial.

“Más de 20 mil pymes cerraron y hoy el comercio no sabe si va a poder pagar el aguinaldo. No puedo analizar el presupuesto de Salta sin ver la macroeconomía fijada por la política nacional”.

Finalmente, calificó al presupuesto como recesivo y alertó sobre los efectos del modelo económico vigente: “Es un presupuesto recesivo que insiste en castigar a los argentinos. Hay una apertura indiscriminada de exportaciones, una caída abrupta de la actividad económica, y no sabemos si se va a poder pagar el aguinaldo. Espero equivocarme”.