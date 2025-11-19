Orán: Le robaron sus herramientas de trabajo y ofrece recompensa para recuperarlas

Un vecino del barrio Osvaldo Pos, en la ciudad de Orán, denunció que el pasado 11 de noviembre delincuentes ingresaron a su vivienda y se llevaron varias herramientas esenciales para su labor diaria. El hecho ocurrió durante la noche, cuando los autores aprovecharon una ventana trasera sin cámaras de vigilancia, lo que hace sospechar que el robo fue planificado.

Según relató el damnificado a través de sus redes sociales, le sustrajeron una mochila con equipamiento indispensable para su trabajo, entre ellos:

una notebook Asus gamer,

controladores MIDI,

auriculares JBL,

un celular Samsung S24 FE.

Desesperado por recuperar sus pertenencias, el vecino indicó que está dispuesto a pagar una recompensa por cualquier dato que permita recuperarlas.

Pidió que quienes puedan aportar información se comuniquen por Instagram a su cuenta: @damian.cortezok.

El robo ocurrió en un pasaje de la zona y, hasta el momento, no hubo información oficial sobre avances en la investigación policial.