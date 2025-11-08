Sin miedo a las cámaras: Quedaron grabadas robando y piden ayuda para identificarlas

Una comerciante del macrocentro de la ciudad de Salta solicita colaboración para identificar a tres mujeres que ayer a la mañana ingresaron a su local y sustrajeron mercadería. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio y las imágenes comenzaron a circular por los medios locales para lograr dar con su paradero.

En el video se observa a las sospechosas actuar de manera coordinada; mientras una mantiene a la vendedora ocupada, las otras dos guardan prendas y accesorios entre sus pertenencias. Dos usaban lentes de sol y se movieron con naturalidad, sin mostrar preocupación por las cámaras, mientras cometían el delito.

La comerciante indicó que la denuncia ya fue realizada, y que la difusión busca colaboración ciudadana para identificarlas.

Versiones extraoficiales entre comerciantes señalan que las mujeres podrían integrar un grupo de mecheras que recorre locales en distintas ciudades, incluso mencionando que serían oriundas de Jujuy. Sin embargo, esta información no fue confirmada oficialmente y se encuentra en investigación.

La modalidad coincide con un modus operandi ya detectado en comercios del centro salteño; ingresar simulando interés de compra, distraer al personal y actuar en cuestión de segundos.

Quienes puedan aportar datos certeros pueden comunicarse con la Policía al 911.