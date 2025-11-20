Atención en el IPS: ¿Cómo funcionará durante el fin de semana largo?

Desde el viernes 21 al lunes 24 de noviembre, el Instituto Provincial de Salud de Salta permanecerá cerrado por los feriados. Sólo la Farmacia de Av. Belgrano 944, atenderá urgencias de 9 a 14.

También habrá auditoría médica online de 8 a 18, excepto el domingo 23.

Ante cualquier caso de urgencia o emergencia los afiliados deben comunicarse con el Centro Operativo, que funciona las 24 horas del día los 365 días del año, a través del teléfono gratuito 0800-777-4777 (no brinda respuestas por consultas sobre la credencial digital) o por las líneas fijas 4323144, 4323199 o 4323115.

Para operar con la credencial digital, se debe descargar la aplicación desde Play Store o Apple Store. Por consultas sobre Credencial Digital los afiliados se pueden comunicar mediante mensaje de WhatsApp al 387-4060106 de lunes a viernes de 7:30 a 13:30. Quienes aún posean bonos de consulta en formato papel podrán utilizarlos hasta el 31 de diciembre de 2025.