Expectativa turística para el finde largo: “Noviembre siempre trae visitantes extranjeros”

En la previa del fin de semana largo, Informate Salta dialogó con Lía Rivella, quien analizó el movimiento turístico esperado para estos días y destacó el impacto positivo que viene mostrando el sector en los últimos meses.

“Estos dos últimos meses habían mejorado y para nosotros ahora en noviembre siempre vienen turistas extranjeros”, indicó, señalando que la llegada de visitantes internacionales mantiene un ritmo sostenido en esta época del año.

Según algunas agencias los visitantes suelen ser "franceses o de belgica":

"Han estado viniendo italianos, españoles, franceses, americanos, canadienses"

"El turismo regional y de cercania decide la escapada a ultimo momento asi que no podemos medir eso sin embargo se nota en cuanto a hoteleria que hay un 75% de ocupacion en capital".

Rivella aseguró que uno de los factores que impulsa la actividad es "Código Salta, un programa provincial que ofrece descuentos y promociones en distintos servicios turísticos. “Estamos manejándonos con Código Salta, que es un programa de descuentos y promociones de hoteles, gastronómicos, agencias de viajes y museos. Ahora estamos en la segunda edición”, explicó.

Además, remarcó que todos los prestadores —agencias, hoteleros y comercios interesados— deben inscribirse para formar parte de la promoción. Una vez registrados, tanto salteños como turistas nacionales pueden acceder a los beneficios a través de la web oficial.