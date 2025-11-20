Cayó un ladrón en Parque Belgrano tras ser descubierto por la víctima

Un hombre de 34 años fue detenido esta madrugada luego de robar en una vivienda del barrio Parque Belgrano. La intervención se produjo tras la llamada del damnificado al Sistema de Emergencias 911, que alertó sobre la presencia del ladrón.

Con las características aportadas, efectivos de Seguridad Urbana desplegaron un rastrillaje en la zona y lograron ubicar al sospechoso en las inmediaciones del barrio. Durante el procedimiento se recuperaron los elementos sustraídos.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía Penal 1, que interviene en la causa.