¡Atención usuarios! Hoy y el lunes los colectivos circularán con frecuencia de día domingo

SAETA informó a los usuarios de la ciudad de Salta y su área metropolitana cómo se desarrollará el servicio de colectivos durante el inminente fin de semana largo. Ante la combinación del día no laborable de este viernes 21 y el feriado nacional del próximo lunes 24 de noviembre, la compañía aplicará un diagrama especial en ambas jornadas.

SAETA comunicó que tanto el viernes 21 como el lunes 24 de noviembre los servicios de transporte público trabajarán con un diagrama horario típico de día domingo. Este esquema implica una reducción en la frecuencia de los coches en comparación con un día hábil regular.

Este fin de semana largo se produce por la disposición del viernes como día no laborable con fines turísticos, y por el traslado del feriado por el Día de la Soberanía Nacional —que conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado del 20 de noviembre de 1845—, que se cumplirá el lunes 24.

Para facilitar la movilidad de los pasajeros durante estas jornadas de baja frecuencia, SAETA recordó que los usuarios podrán seguir la ubicación de los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP. La aplicación está disponible para descarga gratuita desde Google Play (Android) y permite observar la localización exacta de las unidades dentro del mapa de su recorrido.