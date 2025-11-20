Estacionamiento medido: Desde enero, sube a $700 pero habrá 20% de descuento con pago digital

El Concejo Deliberante aprobó una modificación al Régimen de Estacionamiento Medido y Pago, fijando nuevas tarifas que comenzarán a regir desde el 1 de enero de 2026. Con la sanción de la ordenanza, el valor por hora para autos y camionetas asciende a $700, mientras que las motocicletas pagarán $300, tanto en horario diurno como nocturno.

Durante el tratamiento del proyecto, elaborado por la Comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, el concejal Gonzalo Nieva (JxC), miembro informante, explicó que el incremento responde a un pedido sostenido del sector de los permisionarios.

“Es un planteo que los permisionarios realizan desde septiembre y octubre, y que también fue evaluado junto con la opinión de los usuarios”, señaló. Agregó que, si bien implica un mayor costo para quienes utilizan el sistema, se consideró que el ajuste era justificable.

La normativa aprobada establece además una tolerancia de cinco minutos por vencimiento del tiempo abonado y permite el fraccionamiento cada quince minutos a partir de la segunda hora.

En horario nocturno, la tarifa regirá en zonas específicas: Paseo Balcarce, Paseo Güemes, Plaza Alvarado, las inmediaciones de locales nocturnos y los sectores que determine el Ejecutivo Municipal.

Para las motocicletas, el esquema es similar: $300 por hora, con igual tolerancia y fraccionamiento. En tanto, las bicicletas continuarán estacionando sin cargo.

Uno de los cambios destacados es la incorporación de un descuento del 20% para quienes utilicen sistemas de pago digital, aunque este beneficio no afectará los ingresos de los permisionarios.

La medida busca actualizar el valor del servicio y ordenar el uso del espacio público, en un contexto de creciente demanda de estacionamiento en la ciudad.