La actividad industrial retrocedió 5,3% en octubre

Durante octubre la actividad industrial cayó un 5,3% en la medición interanual, aunque registró una leve suba de 0,3% con relación a septiembre según un informe privado. El acumulado para los primeros diez meses del año es similar al del mismo período de 2024, de acuerdo al Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas).

“En el mes, el mejor registro de actividad lo volvió a mostrar el sector de los minerales no metálicos, rama al interior de la cual los despachos de cemento tuvieron un marcado avance por la tracción de las entregas a granel, las cuales desde bajos niveles registran una sostenida mejora desde comienzos de año”.

La producción de alimentos y bebidas mostró un avance en la comparación interanual, ubicando el nivel de actividad en el punto más alto de la serie para un mes de octubre.

En la vereda de enfrente, la industria automotriz registró una contracción por cuarto mes en la producción de automóviles, y el sector metalmecánico encadenó tres meses de caída en la comparación con el año anterior.

En cuanto al desempeño acumulado durante los primeros diez meses del año, la producción de minerales no metálicos continúa liderando con una mejora de 7%.

Le siguen la producción de alimentos y bebidas con 3.4%, la producción automotriz con 2.7%, y la refinación de petróleo con 2.6%.

En la comparación acumulada, las industrias metálicas básicas aumentaron 2.5%, y la elaboración de insumos textiles registró un incremento de 0.8%.