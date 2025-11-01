Logran recuperar automóvil con pedido de captura por hurto en la provincia de La Rioja

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección General de Seguridad Vial. Un hombre fue demorado durante un control vehicular en ruta provincial 21 y circunvalación sureste. Intervino la Fiscalía Penal Jurisdiccional.

Esta mañana, efectivos de la División Ejidos Municipales detectaron un automóvil con pedido de secuestro por hurto procedente de la provincia de La Rioja. El conductor, un hombre de 55 años, fue puesto a disposición de la Justicia.

El procedimiento se realizó en la intersección de la ruta provincial 21 y la circunvalación sureste durante un control vehicular.

Intervino la Fiscalía Penal Jurisdiccional.

