Colapinto terminó último en la primera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas

Con Franco Colapinto (Alpin) en pista, se corre en estos momentos la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Las Vegas, correspondiente al Campeonato Mundial de Fórmula 1.

La tanda inicial de entrenamientos marca el inicio de la acción de la carrera número 22 del calendario de la Máxima, que continuará en apenas unas horas.

Una vez finalizada esta salida, los pilotos volverán a pista la Práctica Libre 2, que se desarrollará a partir de la una de la mañana.