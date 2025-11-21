Condenan a un sujeto que envió videos de abuso sexual infantil por WhatsApp

Un hombre de 32 años de edad fue condenado a dos años y medio de prisión condicional en Salta, por el delito de tenencia de material de abuso sexual infantil con fines de distribución, agravado por la participación de menores de trece años, todo como resultado de un reporte internacional alertando el envío de material sensible a través de WhatsApp.

Según informó prensa del Poder Judicial, todo comenzó con una investigación que se inició gracias a la intervención del NCMEC (Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados), una organización que colabora con proveedores de servicios de internet para reportar actividades sospechosas de explotación sexual infantil.

La alerta del NCMEC señaló la posible tenencia y distribución de material por parte de un usuario de Salta, identificado a través de su línea telefónica. La actividad delictiva del condenado fue detectada con precisión cuando envió siete archivos de video que contenían material de abuso, tras lo cual inmediatamente se solicitó el allanamiento de su domicilio y se procedió a la detención del imputado.

Para poder conservar la modalidad de la pena condicional, el imputado deberá cumplir una serie de reglas de conducta durante un período de dos años. Estas incluyen la prohibición de cometer nuevos delitos, la prohibición de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas, y la obligación de realizar un tratamiento psicológico y presentar las constancias de su cumplimiento.

Finalmente, la jueza Flores Toranzos dispuso una medida adicional de gran relevancia para futuras investigaciones. Ordenó la extracción de muestras de ADN del sujeto para su posterior inscripción en los Bancos de Datos Genéticos, un paso crucial en la lucha contra los delitos sexuales.