Salta Deportes reconoció a los periodistas con un encuentro amistoso en el Martearena

La Agencia Provincial Salta Deportes agasajó a los periodistas deportivos en el estadio Padre Martearena, con un partido amistoso y un lunch en reconocimiento a su labor.

El presidente y la vicepresidente del organismo, Sergio Chiban y Claudia Vásquez, destacaron que la actividad se incorporará al calendario anual y resaltaron la importancia del vínculo entre el periodismo y la dirigencia deportiva.

“El periodismo con conocimientos y responsabilidad hace crecer a la dirigencia y al deporte en sí. La responsabilidad de los dirigentes es clave para el crecimiento de cada institución, que contiene a niños, niñas y jóvenes brindando herramientas sociales y deportivas”, afirmó Chiban.

El dirigente agregó: “Si el periodismo es constructivo con conocimientos y responsabilidad, hace crecer al dirigente; y viceversa, porque la gestión de la dirigencia fortalece nuestra profesión”.

Por su parte, el referente del periodismo deportivo en Salta, Marcelo Armando Hoyos, valoró la iniciativa: “Agradecemos esta actividad que quedará en el calendario anual. Que valoren nuestra labor y disfrutar de una jornada en este mítico estadio nos llena de orgullo. Turismo y deporte son políticas de Estado en nuestra provincia, y esto lo refleja”.

El partido amistoso contó con la participación de periodistas de diversos medios salteños y dirigentes del fútbol local, quedando la victoria a favor de la dirigencia por 4 a 0.