Orán: Un policía fuera de servicio persiguió a un ladrón y recuperó un celular robado

Un efectivo policial de Orán fue protagonista de un acto de valentía que los vecinos no dudaron en destacar. Aunque estaba fuera de servicio, el uniformado intervino para detener a un ladrón que había arrebatado el celular a una joven mientras esperaba el colectivo.

El hecho ocurrió el viernes por la noche, cerca de la esquina del supermercado Comodín. Según relataron testigos, el policía viajaba en un colectivo de la línea San Antonio cuando presenció el robo. Sin dudarlo, dejó sus pertenencias, pidió al chofer que abriera la puerta trasera y corrió tras el delincuente, logrando recuperar el teléfono y retener al acusado hasta la llegada del móvil policial.

Los pasajeros, testigos de la escena, compartieron un mensaje en redes sociales para agradecer su accionar: “Personal como este señor policía es lo que necesitamos en nuestra sociedad. Lo aplaudimos de pie y le agradecemos su valentía e inmediato accionar. Tal vez ya terminaba su jornada laboral, pero hoy fue un héroe”.