Boca Juniors y Talleres se juegan el pasaje a los cuartos de final

Hoy, desde las 20, Boca recibe en la "Bombonera" a Talleres por los octavos de final. El "xeneize", que terminó primero de la Zona A y cuenta con la ventaja de la localía, quiere estirar su racha de cuatro victorias consecutivas frente al conjunto que comanda Carlos Tevez.

El "xeneize" llega a este partido con la confianza por las nubes, tras cuatro victorias consecutivas (entre ellas a River) que lo dejaron como único puntero de su grupo con 29 puntos y le otorgaron el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de dos años. El hecho de ocupar el puesto de vanguardia le asegura disputar todas las series de playoffs en su casa, una gran ventaja teniendo en cuenta que allí apenas perdió dos partidos en el año.

Claudio Úbeda recupera a Rodrigo Battaglia, quien dejó atrás el desgarro en sóleo de la pierna izquierda que lo dejó afuera de los últimos cuatro encuentros. El volante central se entrenó toda la semana con normalidad e integra la lista de concentrados, aunque es muy probable que vaya al banco de suplentes teniendo en cuenta su inactividad y el buen nivel que está demostrando Milton Delgado.

Talleres, por su parte, dejó atrás los fantasmas del descenso y encadenó una buena racha que lo depositó en el octavo lugar de la Zona B con 21 unidades. Viene de empatar sin goles el clásico ante Instituto y, una serie de resultados favorables en la última jornada lo dejó en puestos de playoffs, algo impensado hace algunos meses atrás. Su última derrota fue el 18 de octubre ante River, por la 13° fecha, pero de los últimos nueve encuentros perdió ese solo.



Formaciones

Boca: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Delgado, Paredes, Palacios, Zeballos; Merentiel y Giménez. DT: Úbeda.

Talleres: Guido Herrera; Schott, Catalán, Palomino, Báez; Portilla, Galarza, Cáceres, Ortegoza, Navarro; Rick y Angulo. DT: Carlos Tevez.