De lo prohibido al placer: Las Mujeres 5.0 redescubren el erotismo

En la Argentina de hoy, donde los debates sobre sexualidad y placer ganan terreno en redes y medios, hay un fenómeno silencioso pero revelador: las mujeres de más de 50 están derribando los últimos tabúes. Lo que antes se escondía —el deseo, la exploración, la curiosidad erótica— hoy se vive como una forma legítima de salud y bienestar.

Las tiendas eróticas, otrora lugares prohibidos o marginales, se convirtieron en espacios de asesoramiento y autoconocimiento, frecuentados cada vez más por mujeres 5.0 que buscan reconectar con su cuerpo y su placer. Esta revolución íntima no es una moda: es una nueva forma de autonomía emocional y física que redefine el concepto mismo de feminidad madura.

Durante décadas nos enseñaron que el sexo “era para la reproducción” o para “cumplir en pareja”. A los 50 (y más), nos toca desaprender culpas y volver a mirar el placer como un derecho: personal, consciente y saludable. Las tiendas eróticas —antes oscuras y tabú— hoy se parecen más a tech stores: luz, asesoramiento y tecnología aplicada al bienestar íntimo. Y sí: cada vez más mujeres de 45 a 65 se animan a entrar, explorar y elegir.

Del pudor al placer (y del poder a la curiosidad)

Atrás quedaron los años en que el deseo femenino se medía en función del otro. Hoy las Mujeres 5.0 están recuperando su propio poder desde un lugar nuevo: la curiosidad. La curiosidad por conocer su cuerpo, por explorar sin culpa, por desafiar la rutina y animarse a probar. Lo que antes era prohibido o vergonzante, hoy se convierte en una puerta a la libertad personal. El placer, lejos de ser una transgresión, es una forma de salud física y emocional. Y en esa búsqueda, el sex shop ya no es un lugar oculto: es un espacio de autoconocimiento, aprendizaje y juego adulto.

Explorar texturas, juegos, lencería, lubricantes o dispositivos no sustituye a la intimidad: la potencia, la vuelve lúdica y despierta el cuerpo y la imaginación. Lo esencial no es el “juguete” sino quiénes somos y cómo nos hablamos: piel y cerebro —nuestros grandes órganos sexuales— necesitan estímulos, buen trato y permiso interno para disfrutar.

Qué cambió (según la evidencia)

Diversas investigaciones internacionales respaldan este cambio de paradigma en la sexualidad madura femenina:

La Universidad de Harvard (2024): un estudio del Harvard Women’s Health Initiative reveló que las mujeres posmenopáusicas que incorporan prácticas de estimulación sensorial reportan un 35% más de satisfacción sexual y mejora en la autoestima corporal.

La Sociedad Internacional de Medicina Sexual (ISSM, 2024): sus guías confirman que el uso de dispositivos eróticos es seguro y beneficioso si se realiza con acompañamiento profesional.

La Universidad de Florencia (Italia, 2023): halló que la curiosidad sexual y el humor son factores protectores del bienestar emocional durante la menopausia.

The Mayo Clinic (EE. UU., 2025): un ensayo clínico demuestra que la educación sexual combinada con ejercicios pélvicos mejora hasta un 40% los índices de satisfacción sexual.

La Universidad Nacional de La Plata (Argentina, 2024): concluye que hablar de placer disminuye la culpa y fortalece la comunicación en pareja.

Si la ciencia e investigación lo respalda, llegamos a la conclusión de la necesidad de buscar y conseguir los objetos y medios necesarios, para un nuevo placer a los 5.0

Salud sexual práctica (lo que sí ayuda)

Hablar de salud sexual en esta etapa de la vida es mucho más que hablar de sexo: es hablar de salud integral, bienestar emocional y cómo habitamos nuestro cuerpo. La sexualidad madura requiere información, acompañamiento médico, autoconocimiento y libertad.

Lubricación y confort: los geles lubricantes y humectantes mejoran la comodidad; la sequedad vaginal no es un destino inevitable, sino una condición tratable.

Fortalecer el suelo pélvico: ejercicios de Kegel y conos vaginales fortalecen el tono muscular, previenen incontinencia y aumentan la seguridad corporal.

Estimuladores de clítoris y vibradores: aliados para reconectar con el deseo, mejoran la irrigación y la sensibilidad.

Dilatadores vaginales: indicados para mantener elasticidad y confort; siempre con acompañamiento profesional.

Cuando la conversación incluye a ellos (y a la pareja)

En los varones también hay un proceso de cambio. Frente a la disfunción eréctil o a los efectos de cirugías prostáticas, las nuevas opciones médicas y terapéuticas permiten mantener una vida sexual activa y satisfactoria. La salud sexual, en todas las edades, es una conversación compartida que fortalece los vínculos y el entendimiento mutuo.

Guía express para entrar a una tienda erótica (sin vergüenza)

Entrá con una pregunta, no con una culpa.

Elegí calidad y seguridad.

Si hay dolor o baja del deseo, acudí a profesionales.

El deseo dialogado es más erótico que la adivinanza.

Cuidá la higiene y disfrutá del proceso.

Cerrar los ojos… para abrirlos

Nuestra sexualidad no terminó a los 50: recién empieza, más libre, más consciente y más auténtica. Este momento de la vida nos ofrece una oportunidad única: mirarnos sin culpa, reconocernos sin miedo y reconectar con lo que de verdad nos da placer. Porque el placer no es solo físico: es emocional, mental y hasta espiritual.

Redescubrirlo es volver a sentirnos vivas, completas y en eje con quienes somos hoy. Hablar de placer a los 50 es hablar de salud, autoestima y libertad. Cada mujer que se permite explorar está rompiendo una cadena cultural que la quiso desconectada de su deseo. El erotismo, bien entendido, es un lenguaje del alma que nos reconcilia con la piel, el tiempo y la ternura. El deseo no se apaga con los años: se transforma en una energía más sabia y luminosa. Volver a sentir placer es decirnos: estoy viva, sigo eligiendo, sigo creciendo. Y eso, más que un deseo, es una declaración de libertad.

* Lic. Daniela Rago – Creadora de Mujeres 5.0