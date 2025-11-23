El entrerriano Stang triunfó en Salta y definirá el título del TC2000 con Rossi

El TC2000 dejó una final cargada de definiciones en el Autódromo “Martín Miguel de Güemes”, donde Emiliano Stang obtuvo una victoria clave y estiró el suspenso del campeonato 2025. El piloto entrerriano alcanzó el triunfo después del abandono de Matías Rossi, por lo que la disputa por la corona se resolverá directamente entre ambos en la última fecha de la temporada.

El regreso de la categoría a Salta después de seis años brindó una competencia intensa. En ese escenario, Stang se impuso con una estrategia sólida en una carrera condicionada por el cambio obligatorio de los dos neumáticos delanteros. El piloto de Crespo concretó así su cuarto triunfo dentro del TC2000 y mantuvo vivas sus aspiraciones al título.

Del otro lado, la final dio un giro inesperado para Matías Rossi. El piloto de Del Viso tenía posibilidades concretas de consagrarse de manera anticipada por la ventaja que sostenía en el campeonato. Sin embargo, un inconveniente en su detención en boxes generó un aumento de temperatura en su Toyota y lo obligó a abandonar.

Con ese desenlace, la definición quedó abierta para la última cita del calendario. Stang y Rossi disputarán el mano a mano definitivo el fin de semana del 12 de diciembre en el Autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín, donde se coronará al nuevo campeón del TC2000.

Detrás del ganador, Gabriel Ponce de León y Marcelo Ciarrocchi mostraron regularidad a lo largo de la prueba y completaron el podio. A su vez, Leonel Pernía y Franco Morillo sostuvieron un ritmo competitivo y cerraron el top cinco en una final marcada por múltiples golpes de escena.

La carrera también dejó una serie de abandonos entre pilotos que no pudieron completar la final debido a diversos inconvenientes: Franco Vivian —autor de la pole position—, Tiago Pernía, Nicolás Palau, Mateo Polakovich y Nicolás Traut.