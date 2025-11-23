Estudiantes le dio la espalda a Rosario Central durante el pasillo de campeón y desató polémica

El tradicional pasillo de campeón que debía realizar Estudiantes para honrar a Rosario Central se transformó en un momento áspero: varios futbolistas del equipo platense optaron por cruzar los brazos y mirar hacia otro lado en lugar de participar del homenaje, lo que generó un fuerte revuelo en el estadio.

La controversia no es ajena al contexto: la coronación de Central como campeón de la Liga 2025 se dio en base a la tabla anual, una decisión muy cuestionada por la dirigencia de Estudiantes. La AFA había instruido el pasillo con un comunicado oficial, pero desde el Pincha advirtieron que la práctica no tiene carácter obligatorio en el reglamento.

La actitud del plantel de Estudiantes responde a una postura institucional de protesta contra la resolución de la AFA. Según lo expresado internamente, los jugadores recibirán libertad de acción para definir si participan del homenaje, lo cual terminó desembocando en el gesto simbólico de apartarse del pasillo.

Este episodio alimenta aún más la tensión entre ambos clubes y entre Estudiantes y la AFA, en medio de un cruce que va más allá de lo estrictamente deportivo.