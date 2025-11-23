Tiros y pánico en una fiesta de egresados en Córdoba: Un adolescente está grave y un detenido

Una fiesta de egresados en Córdoba se transformó en una pesadilla cuando un hombre abrió fuego desde un auto contra el salón donde se celebraba el evento y dejó a tres personas heridas.

El violento ataque ocurrió en la noche del sábado sobre un local ubicado en la calle Jerónimo Sappia al 4300, en barrio Las Flores II, en la zona oeste de la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, el agresor, conocido como “el Colombiano”, disparó desde un vehículo hacia el interior del salón barrial y sembró el pánico entre los presentes.

Entre los heridos se encontraron un adolescente de 15 años y dos mujeres de 18 y 34 años. Todos recibieron impactos de bala y fueron trasladados de urgencia al Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón, ubicado a pocas cuadras del lugar de la balacera.

El chico fue llevado en un auto particular, mientras que las dos mujeres lograron llegar por sus propios medios al centro de salud. Una de ellas sufrió una herida en la zona intercostal izquierda y la otra, lesiones en el hombro y la pierna derecha.

El adolescente permanece internado en grave estado por una herida de bala en el cuello. En tanto, ambas mujeres recibieron el alta médica este domingo, ya que sus heridas no eran de gravedad.

Tras el ataque, la Policía de Córdoba desplegó un operativo en barrio Marechal y detuvo a un hombre de 26 años, de nacionalidad colombiana, señalado como el principal sospechoso.

Los efectivos trabajaron en la zona y secuestraron un Renault Koleos, el vehículo que habría sido utilizado en el ataque.

De acuerdo a los primeros datos, el detenido no tiene antecedentes en Argentina, pero las autoridades investigan su situación migratoria y si cuenta con antecedentes en su país de origen.

Por el momento, los investigadores intentan determinar qué motivó el violento ataque a tiros durante la fiesta de egresados. El caso sigue abierto y la conmoción en el barrio es total. (TN)