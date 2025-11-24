Un hombre murió apuñalado en Santa Cecilia y hay un detenido

La Justicia investiga un homicidio ocurrido este domingo en barrio Santa Cecilia, en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde un hombre de 34 años murió tras ser atacado con un arma blanca.

El hecho se produjo el domingo por la tarde, cuando vecinos alertaron sobre una persona herida en la vía pública. La víctima fue asistida y trasladada al hospital San Bernardo, donde pese a la atención médica falleció por la gravedad de las lesiones.

El fiscal penal Santiago López Soto, a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, ordenó el trabajo de Criminalística en el lugar del ataque y dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF para la correspondiente autopsia.

En el marco de las tareas investigativas realizadas por la Unidad de Investigación UGAP, los policías lograron identificar a un hombre sospechado de haber participado en el hecho. Su detención se concretó este lunes, cuando se presentó de manera espontánea en una dependencia policial.

La audiencia de imputación se realizará este martes 25. Desde la Fiscalía indicaron que continúan en marcha diversas medidas para esclarecer completamente lo sucedido y determinar las circunstancias del ataque.