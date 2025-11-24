Allanamientos en General Güemes: Tres detenidos por robos en empresas de la zona industrial

La Brigada de Investigaciones 7 de General Güemes concretó una serie de allanamientos y detenciones en el marco de dos causas por robos registrados semanas atrás en empresas ubicadas en una zona industrial de la ciudad. Las intervenciones se iniciaron tras las denuncias radicadas por las firmas damnificadas y contaron con la supervisión de la Fiscalía Penal de General Güemes.

El jueves y viernes se materializaron las medidas judiciales ordenadas por el Juzgado de Garantías interviniente, con allanamientos en cuatro viviendas ubicadas en los barrios 17 de Agosto, San Isidro, Santa Teresita y El Cruce. Como resultado, fueron detenidos tres hombres de 21, 23 y 26 años, vinculados a las causas investigadas.

Durante los procedimientos se secuestraron herramientas varias, una motocicleta, marihuana y otros elementos de interés para las investigaciones.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y avanzar en la recuperación total de los bienes sustraídos.