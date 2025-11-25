Seis clubes salteños siguen en carrera en el Regional Amateur

Con el cierre de la fase de grupos en la Región Norte del Torneo Regional Amateur, quedaron definidos los 16 clasificados a la próxima ronda.

De los 13 equipos salteños que iniciaron el campeonato, seis continúan en competencia, logrando incluso una plaza adicional para la provincia.

Los clasificados son Cachorros, Castañares, Boroquímica, Sportivo Pocitos, Güemes de Rosario de la Frontera y Río Dorado.

En la Liga Capitalina, la definición llegó recién en la última fecha. Cachorros venció 4 a 2 a Boroquímica y se quedó con el primer puesto de su grupo. Castañares, por su parte, superó a Redes de la Patria, resultado que le permitió desplazar a Ceferino y meterse en la siguiente ronda.

Boroquímica de Campo Quijano también logró avanzar como mejor segundo, superando en la tabla comparativa a un representante tucumano y otorgando así una plaza extra a Salta. Esto cobra mayor relevancia considerando que, por el armado de las zonas, los equipos salteños debieron enfrentarse entre sí, lo que anticipaba que sólo cinco podían avanzar y siete quedarían eliminados.

En tanto, Sportivo Pocitos protagonizó una campaña perfecta: ganó todos los partidos y fue el único club de toda la región en sumar el 100% de los puntos. En la competitiva zona 4, donde todos mantenían chances hasta el final, los clasificados fueron Güemes de Rosario de la Frontera y Río Dorado de Apolinario Saravia.

Desde ahora comenzarán los playoffs, a doble partido, con las etapas de octavos, cuartos, semifinal y final. El campeón de la Región Norte obtendrá el derecho de disputar la final interregional por el ascenso al Torneo Federal A.