Grooming en Roblox: Un hombre fue condenado a tres años de prisión

Hoy se conoció que la Provincia de Mendoza marcó su primer caso de condena por grooming como base en la plataforma Roblox, luego de que un hombre admitiera haber acosado a una adolescente de trece años. El proceso judicial finalizó en un acuerdo de juicio abreviado.

Fue el juez Marco Martinelli, del Juzgado Penal Colegiado N°1 de Tunuyán, quien validó el acuerdo alcanzado entre Marín Mendoza y el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Flavio D’amore, que estableció una condena de tres años de prisión para el imputado, según informó Infobae.

La sentencia se basa en el délito de distribución de imágenes de explotación sexual o abuso sexual infantil, según consta en la resolución judicial.

A partir de la investigación se determinó que Marín Mendoza utilizó la plataforma Roblox para iniciar contacto con la víctima, simulando una relación de amistad. Una vez ganada la confianza de la menor, le solicitó su númer de WhatsApp en dónde le exigió que le enviará fotos íntimas.

El caso salió a la luz cuando la madre de la jóven descubrió los mensajes, lo que le permitió presentar la denuncia correspondiente y que el caso avance en la justicia mendocina.

Un elemento relevante en la causa es el antecedente de Marín Mendoza, quien en 2021 ya había sido acusado de difundir fotografías de menores a través de una plataforma vinculada a Google. Esta información fue aportada por la organización estadounidense National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), que colabora en la detección y denuncia de delitos de explotación sexual infantil.