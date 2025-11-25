El IPS canceló la deuda con el Círculo Médico de Salta y anunció que se levanta la medida de fuerza

Mediante un comunicado, desde el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó que tras las conversaciones que mantuvieron con el Gobierno de Salta y el Cículo Médico, "se acordó el levantamiento de la medida de fuerza y simultáneamente el pago de los montos adeudados".

Es este sentido explicaron que el IPS "procedió a remitir los fondos correspondientes, garantizando así la continuidad de las prestaciones para todos los afiliados".

Por su parte, desde el Círculo Médico sostuvieron que luego de la reunión se alcanzó un acuerdo "que busca llevar tranquilidad a los socios del CMS y a los afiliados del IPSS".