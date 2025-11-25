El ministro Gaspar Solá participó de la reunión del Consejo de Seguridad con la reemplazante de Bullrich

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, participó de la reunión del Consejo de Seguridad Interior que se llevó a cabo en Buenos Aires. La reunión estuvo presidida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y participó la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien reemplazará a la actual ministra.

Durante el encuentro, Nación presentó los lineamientos de trabajo y las prioridades relacionadas a la lucha contra el narcotráfico y al crimen organizado en todo el territorio nacional por medio de la articulación con las Fuerzas de Seguridad provinciales.

En Salta están los planes Güemes y Roca, los cuales han incrementado la lucha contra el narcotráfico en zona de frontera.



Desde la cartera nacional, hicieron un balance positivo del fortalecimiento operativo y preventivo en las fronteras, con inversión y desplazamiento de recursos de distintas Fuerzas Federales de Seguridad.

Bullrich destacó la efectividad del Plan Güemes en Salta, donde se desarrollaron distintos trabajos con la Policía local que concluyeron en la desarticulación de organizaciones delictivas con vinculaciones nacionales e internacionales.

“Estos años logramos establecer un camino común: combatir al narcotráfico y garantizar que en la Argentina el que las hace, las paga” aseveró la funcionaria. También presentó a Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad, como su sucesora en el cargo. “Mientras estemos nosotros, continuará la doctrina de seguridad que dio resultados en nuestro país” señaló.

El ministro Solá Usandivaras, por su parte, destacó que por primera vez en Salta Nación trabaja con distintas Fuerzas Federales de Seguridad custodiando la frontera, articulando investigaciones con la Policía Provincial y aunando esfuerzos para desarticular a organizaciones delictivas.

“Optimizar recursos, seguir sumando equipamiento y tecnología al control de la frontera es esencial para una lucha efectiva contra el crimen organizado” indicó.