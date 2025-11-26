Mercado San Miguel: La obra ya alcanzó el 20% y estará lista a comienzos de 2027

La Municipalidad de Salta avanza con la reconstrucción del mercado San Miguel, afectado por el incendio del pasado 6 de noviembre.

Juan Carlos Segura, de la empresa Segura Construcciones S.A., encargada de los trabajos, indicó a InformateSalta que la obra ya alcanzó un avance cercano al 20%.

Hasta el momento, se desmontó por completo la estructura que estaba deteriorada y quemada, además de haberse ejecutado todas las fundaciones, vigas de fundación y columnas correspondientes a esta fase.

Actualmente, las tareas se concentran en la construcción de las losas de entrepiso sobre calle Urquiza.

Respecto a la playa de estacionamiento, indicó que ya fueron reparadas todas las deficiencias detectadas en la losa del techo y que se trabaja en la colocación de la nueva cubierta de techo sobre calle Ituzaingó.

Según explicó, la primera etapa, que incluye la consolidación estructural del sector de calle Urquiza, estaría terminada en septiembre de 2026. “Ya teniendo las losas concluidas vamos a poder trabajar por debajo de las mismas, entonces no nos va a causar ningún problema la temporada estival", dijo.

Cabe destacar que el proyecto se ejecuta en tres etapas: la primera, actualmente en marcha; la segunda, sobre calle Florida; y la tercera y última, sobre calle San Martín.

De acuerdo con las proyecciones de la empresa, la obra completa podría estar finalizada entre fines de 2026 y comienzos de 2027.