Un joven esquizofrenico quebró el dedo a un sargento y quedó detenido

Un joven esquizofrenico quebró el dedo a un sargento y quedó detenidoSociedad26/11/2025
La noche del miércoles terminó con un grave episodio en barrio 17 de Agosto, en General Güemes, cuando una mujer llamó desesperada pidiendo ayuda porque su hijo atravesaba una crisis y se había tornado violento dentro de la vivienda familiar.
El hecho ocurrió pasadas las 20:40, en una casa de calle Pellegrini al 600. La mujer, Claudia Paz, de 52 años, pidió asistencia porque el joven, identificado como Franco Exequiel Singh, de 23 años, había comenzado a romper objetos en el domicilio y se mostraba fuera de control.
Cuando llegó el móvil, el joven reaccionó de manera agresiva y terminó atacando al sargento Pablo Argañaraz, quien sufrió una fractura en el dedo índice y múltiples golpes. El uniformado debió ser asistido por un especialista en traumatología y se activó la cobertura de ART.
El acusado, según confirmó su propia familia, padece esquizofrenia, lo que agravó aún más la situación al momento de contenerlo. Finalmente pudo ser reducido y trasladado.
Tanto el sargento como el chofer del móvil fueron sometidos a test de alcoholemia, ambos con resultado 0.0 g/l, como parte del procedimiento de rigor.
Tras recibir las denuncias correspondientes, la Fiscalía Penal dispuso solicitar la detención, y el Juzgado de Garantías hizo lugar, fijando audiencia para este jueves por la mañana.
La madre del joven insistió en que necesitaba ayuda urgente y que la situación era insostenible. Ahora la Justicia deberá determinar cómo continuará el abordaje del caso, teniendo en cuenta la condición de salud mental del acusado.