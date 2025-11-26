Se reunió el Consejo del Salario: Desde agosto no se actualiza el índice

Representantes sindicales y de cámaras empresariales que se reunieron este miércoles en el marco de una nueva convocatoria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil no llegaron a un acuerdo, por lo que el encuentro pasó a cuarto intermedio. De esta manera, el escenario está dado para que el Gobierno vuelva a fijar el salario mínimo por decreto.

El haber mínimo se mantuvo sin cambios por cuarto mes consecutivo en noviembre, permaneciendo en $322.000, ya que el Gobierno lleva sin oficializar aumentos desde agosto. Actualmente, el salario mínimo acumula una caída real del 31,4% en comparación con noviembre de 2023, según los cálculos de las centrales sindicales.

La convocatoria oficial de este miércoles llegó tras más de medio año sin reuniones y con una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios.