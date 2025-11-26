Se realizó la primera reunión técnica por el nuevo convenio entre médicos e IPS

Este miércoles y tras la intervención de las autoridades del Poder Ejecutivo, comenzaron las reuniones para avanzar en el nuevo convenio entre el IPS y el Círculo Médico de Salta.

Según informaron en la reunión se avanzará en la elaboración de un nuevo convenio prestacional, que tiene como objetivo brindar previsibilidad a los profesionales y garantice la continuidad del servicio para todos los afiliados de la obra social.

Durante la reunión, se rubricó un acta acuerdo para establecer un trabajo conjunto que posibilite aunar criterios para la redacción de un nuevo convenio actualizado, equitativo y sustentable, que resguarde la cobertura para los más de 280 mil afiliados de la obra social.

También, durante el encuentro se abordaron lineamientos generales sobre cuestiones administrativas, auditorías, modalidades de atención y criterios de facturación, entre otros aspectos, acordando analizar propuestas y contrapropuestas desde ambas instituciones.

La próxima reunión técnica será definida en los próximos días para continuar desarrollando los puntos que marquen un entendimiento común

En este primer encuentro, participaron el secretario de Servicios de Salud de la cartera sanitaria provincial, Martín Monerris; el interventor del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), Emilio Savoy; el síndico General de Salta, Federico Mateo; y la titular del Círculo Médico de Salta, Adriana Falco.