Con gol de Julián Álvarez, el Atlético Madrid le ganó al Inter

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez venció este miércoles 2-1 al Inter de Lautaro Martínez, por la Fecha 5 de la Champions League, en el Riyadh Air Metropolitano.

El delantero oriundo de Calchín puso en ventaja al "Aleti", pero lo igualó el polaco Piotr Zielinski. Sin embargo, el uruguayo José María Giménez le dio la victoria agónica al conjunto dirigido por "El Cholo" Simeone.