A un mes de la Navidad, la Iglesia llama a renovar la esperanza: “Cristo asume nuestra humanidad”

A pocas semanas de la Navidad, comienza en toda la Iglesia un tiempo de preparación espiritual. En este marco, Informate Salta dialogó con el padre Oscar Ossola, quien explicó el profundo significado de esta etapa y el mensaje central que la acompaña este año.

“Este domingo empezamos lo que se llama el Adviento, el domingo 30 de noviembre, que son cuatro domingos previos a la Navidad”, señaló. Esta vez, el tiempo litúrgico tiene un foco especial: “El tema central de este año, como estamos en el Año Santo, es el Jubileo de la Esperanza. Cristo nace y renueva nuestra esperanza”.

El sacerdote recordó que este mensaje no es local, sino que tiene alcance global. “Es un mensaje a nivel mundial del Papa León para todas las diócesis y que por lo tanto aquí en Salta también lo tomamos”, expresó.

Ossola remarcó que, más allá de los rituales y costumbres, la Navidad conserva un significado profundamente humano: “El centro de la Navidad es Jesucristo, que asume nuestra humanidad y que, justamente cuando hay dificultades, problemas y desequilibrios en tantos órdenes —local o mundial—, Cristo nos da esa cuota de esperanza”.

Para el sacerdote, esa esperanza no debe quedarse solo en lo espiritual, sino expresarse en la vida diaria: “Ojalá los cristianos la traslademos al compromiso cotidiano”, concluyó.