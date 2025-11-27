Los vinos de Salta se encuentran entre los mejores del mundo

Bodega Colomé, una de las más emblemáticas de los Valles Calchaquíes, logró ingresar nuevamente al prestigioso ranking The World’s Best Vineyards. Desde la empresa celebraron el reconocimiento, que valoriza no solo la calidad de sus vinos, sino también la propuesta integral que ofrecen en uno de los entornos más singulares del país.

“Para nosotros es un reconocimiento de enorme valor, porque destaca no solo la calidad de nuestros vinos, sino también la experiencia integral que proponemos en un entorno único como los Valles Calchaquíes”, expresó Olivia Harguindey, gerente de Marketing de Grupo Colomé en diálogo con InformateSalta.

Señaló además que volver a estar entre los mejores del mundo confirma que la visión basada en autenticidad, sustentabilidad y compromiso con la comunidad está dando frutos. “Este logro nos impulsa a seguir elevando el estándar de lo que significa hacer enoturismo de altura”, aseguró.

Consultada sobre el diferencial de Colomé frente a otras bodegas de altura, Harguindey destacó la combinación de factores que definen su identidad. Afirmó que los viñedos entre los 1.750 y los 3.111 metros sobre el nivel del mar, la historia de más de 190 años y la filosofía agroecológica permiten elaborar vinos de carácter único, con gran fineza aromática, frescura natural y expresión del terruño. “A eso se suma una propuesta enoturística que integra arte, paisaje y hospitalidad”, agregó.

Respecto al equilibrio entre tradición e innovación, explicó que ambas dimensiones conviven y se potencian. Remarcó que las prácticas ancestrales, como la agricultura respetuosa, la cosecha manual y el trabajo artesanal, se complementan con herramientas contemporáneas orientadas a mejorar la precisión enológica y la sustentabilidad. “Innovamos para preservar, no para reemplazar”, destacó.

Harguindey también señaló que la línea Altura Máxima es la expresión más contundente del concepto de vino de altura. Elaborada con uvas provenientes del viñedo más alto de Argentina y el segundo más alto del mundo, ubicado por encima de los 3.000 metros, ofrece vinos de pureza y complejidad excepcionales. Entre las variedades que integran esta colección mencionó Malbec, Pinot Noir y Sauvignon Blanc, cada una marcada por concentración, fineza, energía y una frescura imposible de replicar en otros terroirs.