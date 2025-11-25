Salta prepara su verano con gastronomía, cultura y vuelos a Brasil

Tras un fin de semana con gran convocatoria de turistas por el TC 2000, el Ministerio de Turismo y Deportes se prepara para la campaña de verano.

“Salta está volviendo a estar dentro de los principales destinos del país, es una alegría” dijo a CNN Radio Salta la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia.

Algo que se refleja con la invitación a los Premios Bitácora, uno de los más importantes para el sector turístico, donde Salta esta ternado como uno de los destinos mejor promocionados de todo el país junto a Córdoba y Jujuy.

“Ojalá que podamos traer el premio a Salta”, comentó la funcionaria, a lo que agregó que presentarán también la campaña de verano y se encuentran analizando acciones de promoción turísticas en el exterior con el vuelo Salta-Florianópolis que comienza a operar el 2 de enero.

El objetivo de la cartera es lograr mayor cantidad de turistas receptivos, que llegan a Salta por la experiencia que ofrece la provincia, desde su gastronomía, cultura, ruta del vino y demás productos emblemáticos. El turismo local, también será uno de los ejes principales, por lo que podrían lanzar una campaña junto a la Cámara de Turismo para promocionar el turismo interno.

En cuanto a deporte para el próximo año, en verano buscarán sumar un evento deportivo para la Capital, además que gestionarán para repetir el TC 2000 en los meses de mayo-junio logrando mayor movimiento en esa época.

Remarcó la importancia de los feriados como aliados para el turismo, pero elegidos estratégicamente como los días lunes, ya que propician un incremento en el gasto turístico y la extensión de estadía de los visitantes.