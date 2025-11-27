Un colectivero atropelló y mató a una mujer que cruzaba la calle en Buenos Aires: Impactante video

Un colectivero de la línea 76 atropelló a una mujer que cruzaba la Avenida Corrientes por la senda peatonal en el barrio porteño de Chacarita. La víctima falleció horas después del impacto, debido a la gravedad de las heridas.

El incidente, que quedó registrado por una cámara instalada en la parte frontal del colectivo, ocurrió en la intersección de las avenidas Corrientes y Forest el pasado 2 de noviembre a la tarde, aunque las imágenes se conocieron recién en las últimas horas.

Según puede verse en el video, el conductor, identificado con el número de interno 1330, circulaba en dirección a la estación Lacroze con el cinturón de seguridad colocado cuando desvió su mirada hacia un costado -no llega a verse en las imágenes qué estaba observando- y chocó a una mujer que justo cruzaba por la senda peatonal.

Tras el impacto, el hombre frenó rápidamente el colectivo y descendió del vehículo gritando: “¡No, por favor! ¡Llamen a la ambulancia!”.

Luego de la llegada del SAME, la mujer fue trasladada al Hospital Pirovano, donde ingresó con las 12 costillas del lado derecho con múltiples fracturas y con roturas en varias costillas del costado izquierdo que perforaron sus pulmones, informó su familia.

La víctima también sufrió politraumatismos craneoencefálicos. Pese a los intentos del personal de salud por salvarla, la mujer falleció a las 21.13 de ese mismo 2 de noviembre. /Página 12