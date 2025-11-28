¿Y ahora, quién podrá ayudarnos? Los combustibles subieron casi 10% en solo un mes

Los precios de los combustibles volvieron a subir en Salta y el incremento ya se siente en todos los surtidores. Este viernes 27 de noviembre, según un relevamiento de CNN Salta, la nafta Súper trepó a $1681, mientras que la Infinia alcanzó los $1875. En el caso del gasoil, el Diesel 500 aumentó a $1714 y el Infinia Diesel se ubicó en $1891.

La suba contrasta con los valores de apenas una semana atrás. El jueves 20 de noviembre, la Súper estaba en $1641, la Infinia a $1847, el Diesel 500 a $1680 y el Infinia Diesel a $1843. En todos los casos, el ajuste superó los $30 por litro en un solo tramo.

El panorama se vuelve más evidente al comparar con el cierre del mes pasado. El 31 de octubre, la nafta Súper se vendía a $1535, la Infinia a $1755, el Diesel 500 a $1586 y el Infinia Diesel a $1757. Esto implica que, en menos de un mes, los combustibles incrementaron entre $140 y $180, con aumentos porcentuales que van del 6,8% al 9,5%, según el producto.

Las estaciones de servicio señalan que las actualizaciones responden a la recomposición mensual de precios y al impacto de los costos operativos, mientras que los usuarios expresan preocupación por el efecto dominó que el aumento puede generar en la economía diaria, especialmente en el transporte y los alimentos.