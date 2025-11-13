En el NOA, los combustibles subieron 3,3% el último mes y acumulan un 27,6% en el año

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el NOA, el rubro Combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar registró un incremento mensual del 3,3%, superando el índice general.

Con una suba acumulada del 27,6% desde diciembre de 2024, este gasto esencial es uno de los motores más consistentes de la inflación en la región.

Los combustibles crecieron más rápido que la inflación general del NOA (2,1 por ciento) y fueron el motor principal de la división Transporte (2,4 por ciento), superando ampliamente el ajuste del transporte público (0,8 por ciento).

En Salta, actualmente, la Nafta Súper cuesta $1.568, tras haber aumentado $33 en la última semana. La Infinia se ubica en $1.776, con una suba de $21. Por su parte, la Diésel 500 pasó a $1.601, $15 más que la semana anterior, y la Infinia Diésel cuesta $1.778, luego de un incremento de $21.