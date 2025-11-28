Orán: Imputaron a "La Abuelita", a sus 77 años, por venta cocaína y marihuana

En las últimas horas se conoció que el fiscal penal 3 de Orán, Carlos Salinas, imputó a una mujer de 77 años por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por servirse de un menor de edad. Además de la mujer que era apodada como "La Abuelita", tres jóvenes de 17 y 19 años fueron imputados por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación fue llevada a cabo por la División de Drogas Peligrosas de Orán bajo la dirección de la Fiscalía Penal 3 que a partir del 25 de marzo, alertados por una denuncia anónima sobre la supuesta venta de estupefacientes en un domicilio del barrio Caballito, es que comenzaron las tareas de rigor.

De acuerdo a la denuncia, en la vivienda se comercializaban "bochitas" a personas de diferentes edades y sexos.

Tras el alerta, los oficiales se valieron de tareas de vigilancia encubierta y corroboraron las actividades ílicitas en el domicilio. Según la investigación, los imputados adquirían las drogas, la fraccionaban y la vendían a menudeo a jóvenes del barrio mediante "pasamanos".

Las actividades erán frecuentes y sistemáticas. Un dato es que la familia de los investigados contaba con antecedes por infracción a la Ley de Estupefacientes. Los testimonios indicaron que la droga era adquirida a "La Abuelita", una mujer de 77 años.

El 20 de noviembre pasado, las fuerzas de seguridad realizaron un allanamiento en el domicilio de los ahora imputados. Allí demoraron a 12 personas, entre las que se encuentran los cuatro imputados y "La Abuelita".

Durante la requisa, se descubrió que la mujer tenía escondidos envoltorios de droga entre sus prendas íntimas. En el domicilio también se secuestraron envoltorios de cocaína y mariahuana, dinero en efectivo, elementos para fraccionar la droga y teléfonos celulares.

La investigación determinó que los imputados detentaban las sustancias con la intención de obtener ganancias por su venta, llegando incluso a usar a un menor de 17 años para sus actividades ilícitas.