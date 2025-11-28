Nación limitó los rendimientos en las billeteras virtuales

Desde el 1° de diciembre rige una resolución inesperada del Gobierno, la cual modifica los Fondos Comunes de Inversión Money Market (FCI Money Market), utilizados de forma masiva por ahorristas, empresas y plataformas digitales.

Por decisión de la Comisión Nacional de Valores se estableció que estos fondos solo podrán destinar hasta el 20% de su patrimonio al mercado de cauciones, un límite que altera la operatoria diaria y los rendimientos que perciben millones de usuarios.

Hasta ahora, los fondos mantenían en cauciones alrededor del 26% de su patrimonio, un porcentaje clave para generar los intereses que luego trasladaban a sus clientes. Las billeteras digitales –como Mercado Pago, Personal Pay o Ualá– dependen de esos fondos para remunerar los saldos en cuenta. La nueva normativa obliga a redirigir miles de millones de pesos hacia instrumentos bancarios y títulos de corto plazo, tradicionalmente de menor retorno.

La decisión se enmarca en una recomendación del Banco Central (BCRA), que venía alertando sobre el crecimiento sostenido del mercado de cauciones y su impacto sobre la política monetaria. Para la autoridad monetaria, el uso extendido de los money market como vehículos puramente transaccionales generaba “ineficiencias” y complicaba la transmisión de sus decisiones de tasa.