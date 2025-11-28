El calor no dará respiro para los salteños, seguirá una semana más

Según se informó desde el Servicio Meteorológico Nacional en los próximos días el calor no dará tregua y se mantendrán las altas temperaturas.

El verano comenzó a hacerse sentir y se elevaron las alertas por posibles golpes de calor.

Si bien existe una alerta por tormentas, la misma solamente rige para la tarde de hoy. Mientras que el fin de semana, por el momento, no debería haber situaciones que compliquen el clima.

Para el sábado la mínima esta pronosticada en 19° y la máxima en 35°, el domingo la mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 36°.

La semana se prevé que inicie con mínimas de 18° y máximas de 26°, y la posibilidad de lluvias. Sin embargo, para el martes se espera que la máxima alcance los 31°.