Franco Colapinto largará último en la Sprint previa a la clasificación del Gran Premio de Qatar

Franco Colapinto largará último en la Sprint previa a la clasificación del Gran Premio de QatarDeportes29/11/2025
Franco Colapinto afrontará este sábado una de las jornadas más desafiantes desde su llegada a la Fórmula 1, luego de un inicio muy complicado en el Gran Premio de Qatar. El piloto argentino terminó último tanto en la única práctica libre como en la clasificación para la carrera Sprint, y largará desde la 20ª posición en el Circuito Internacional de Lusail.
Colapinto explicó que los problemas de rendimiento de su Alpine A525 se originaron en daños estructurales sufridos en la práctica del viernes. “Después del FP1, los dos rompimos mucho el piso porque iba saltando mucho el auto en las curvas rápidas. Tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más. Entonces son pisos otra vez con poca carga y eso fue lo que más complicó”, detalló el piloto, en referencia a él y Pierre Gasly, quien largará 19°.
La competencia que enfrentará Colapinto será muy exigente, no solo por su posición de partida, sino por la calidad de rivales que ocuparán los puestos delanteros. La grilla de la Sprint quedó encabezada por Oscar Piastri, seguido por George Russell y Lando Norris, mientras que Fernando Alonso, Yuki Tsunoda y Max Verstappen completan los primeros lugares.
Grilla completa de la Sprint del GP de Qatar
Oscar Piastri
George Russell
Lando Norris
Fernando Alonso
Yuki Tsunoda
Max Verstappen
Kimi Antonelli
Carlos Sainz
Charles Leclerc
Alexander Albon
Isack Hadjar
Oliver Bearman
Gabriel Bortoleto
Nico Hulkenberg
Esteban Ocon
Lance Stroll
Liam Lawson
Lewis Hamilton
Pierre Gasly
Franco Colapinto
Dónde ver el GP de Qatar
Toda la actividad podrá seguirse por ESPN, Fox Sports y Disney+ Premium.
Cronograma completo del fin de semana
Sábado 29 de noviembre
Carrera Sprint: 11.00 a 12.00
Clasificación: 15.00 a 16.00
Domingo 30 de noviembre
Carrera: 13.00
(Horarios de Argentina)