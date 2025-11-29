ARCA fijó nuevos topes para transferencias digitales y bancarias: Cómo impactan en usuarios y empresas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero actualizó los límites mensuales para operaciones en billeteras virtuales y cuentas bancarias con el objetivo de reforzar la prevención de evasión y lavado de dinero. Todas las plataformas deberán reportar movimientos inusuales, salvo PayPal, que queda fuera del monitoreo directo.



La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó este sábado los nuevos límites de transferencia que regirán durante diciembre para operaciones bancarias y billeteras virtuales. La medida abarca a todos los contribuyentes, incluidos monotributistas, y establece que cuando los montos superen los topes fijados, el organismo podrá requerir documentación respaldatoria e iniciar verificaciones sobre el origen de los fondos.

Según explicaron desde ARCA, la actualización de los límites busca fortalecer los controles sobre la actividad financiera digital y evitar maniobras asociadas a la evasión fiscal y al lavado de dinero. Todas las entidades financieras y billeteras que operan en Argentina deberán reportar movimientos que excedan los montos autorizados, aunque existe una excepción relevante.

La plataforma que ARCA no puede supervisar directamente

La única billetera virtual que queda fuera del monitoreo del organismo es PayPal, con sede en Estados Unidos. Al no tener representación física en Argentina ni existir acuerdos específicos de intercambio de información, ARCA no puede acceder a los datos internos de las cuentas ni a los detalles de las transacciones realizadas en la plataforma.

Sin embargo, el organismo sí puede detectar movimientos cuando los fondos se transfieren desde PayPal hacia cuentas bancarias o billeteras locales. En esos casos, la operación queda alcanzada por los controles y deberá respetar los topes vigentes para evitar sanciones.

Qué documentación puede pedir ARCA

Cuando las operaciones superan los límites fijados, el organismo puede exigir comprobantes que justifiquen el origen del dinero, entre ellos:

Recibos de sueldo

Constancias de jubilación

Declaraciones juradas

Facturas por ventas o servicios

Registros de transferencias anteriores

La falta de respaldo puede derivar en retenciones, demoras en la acreditación o sanciones administrativas.

Los nuevos límites de transferencia

Los topes mensuales establecidos por ARCA para diciembre son los siguientes:

Personas físicas: hasta $50.000.000 en movimientos entre billeteras virtuales.

Personas jurídicas: hasta $30.000.000 mensuales.

El organismo considerará el total de ingresos y egresos del mes, así como el saldo final, contabilizando tanto movimientos positivos como negativos.

Con esta actualización, ARCA busca ajustar los mecanismos de control a un escenario financiero cada vez más digitalizado y con un crecimiento sostenido del uso de medios de pago electrónicos en todo el país.