El Inter Miami de Messi goleó 5-1 a New York City salió campeón de su conferencia

Inter Miami goleó 5-1 a New York City, se coronó campeón de la Conferencia Este en el Chase Stadium y sacó su boleto por primera vez a la definición por el título de la Major League Soccer (MLS), que será el próximo sábado en Florida frente al vencedor de la llave entre San Diego FC y Vancouver Whitecaps.

Lionel Messi fue un actor de reparto en un equipo que no necesitó de su dependencia para sacar la ventaja de cuatro tantos en el resultado. Tadeo Allende fue la gran figura con la autoría de un triplete y completaron la lista de artilleros Mateo Silvetti, quien recibió una asistencia de Leo, y Telasco Segovia. Otro de los puntos altos del ganador fue su arquero, Rocco Ríos Novo, con atajadas en momentos clave del encuentro.

En la temporada anterior, las Garzas se habían llevado el MLS Supporters’ Shield al cuadro con más puntos acumulados en la Temporada Regular, pero cayeron eliminados en la primera ronda del Playoff a manos de Atlanta United. Tras la salida de Gerardo Martino, su sucesor Javier Mascherano mantuvo la vara alta del elenco de Florida y, tras cerrar en el tercer lugar de la conferencia, registró un paso casi impecable por la postemporada.

Su primera víctima fue Nashville en una serie que debió apelar a los tres encuentros estipulados para llevarse la eliminatoria con sendas victorias 3-1 y 4-0 en condición de local. Entremedio, cayó 2-1 en Tennessee, un resultado que forzó el tercer duelo. A partir de ahí, fue de goleada en goleada: 4-0 al Cincinnati en semifinales y el 5-1 ante New York City. Marcó 13 goles y solo recibió un tanto en los últimos tres compromisos y llega en su mejor momento al cierre del año.