Un informe alerta que la población argentina envejece aceleradamente

Un nuevo informe elaborado por Argendata, plataforma dedicada al análisis de datos y estadísticas nacionales, revela que Argentina atraviesa un acelerado proceso de envejecimiento poblacional. El fenómeno, que comenzó a principios del siglo pasado, está transformando la estructura social del país.

El estudio explica que, desde 1869, la pirámide poblacional pasó de tener una base muy amplia —con más del 54% de la población menor de 20 años— a una estructura más rectangular y envejecida. Para 2025, los menores de 20 representan menos del 30%, mientras que las personas mayores de 65 años pasaron del 1,9% al 12,4% del total.

El cambio se debe a dos tendencias simultáneas: una caída sostenida de la fecundidad y una disminución de la mortalidad, que permite que más personas lleguen a edades avanzadas. Estas transformaciones, señalan los especialistas, son parte de la llamada transición demográfica, un proceso que ocurre en casi todos los países del mundo a medida que se desarrollan.

Uno de los indicadores más contundentes es la edad mediana. En 1869 era de apenas 17 años, mientras que en 2025 supera los 32 años, reflejando un país que envejece más rápido en las últimas décadas. Entre 2000 y 2025, la edad mediana aumentó más de cinco años.

En el desglose de provincias, destaca que Chubut registra 8,7 personas mayores de 100 años por cada 100.000 habitantes, una cifra considerada elevada en el contexto nacional y que refleja el aumento sostenido de la longevidad en la región patagónica.

El informe también compara la situación argentina con la de otros países. Mientras a mediados del siglo XX Argentina lideraba la transición demográfica en América Latina —con indicadores similares a los de Europa—, hoy la brecha con naciones como España se amplió: la edad mediana argentina es 12,9 años menor. A su vez, varios países latinoamericanos que estaban rezagados ya igualaron o superaron el ritmo argentino.

Pese a este escenario, Argendata subraya que el país atraviesa actualmente un bono demográfico, un período favorable en el que la población en edad de trabajar (20 a 64 años) es proporcionalmente mayor que la población dependiente. Esta ventana, que comenzó en los años noventa, permite potenciar el ahorro, la inversión y el crecimiento económico, siempre que se implementen políticas públicas capaces de aprovecharla.

El informe concluye que el envejecimiento poblacional “supone un cambio radical en la estructura por edades” y será uno de los principales desafíos demográficos, económicos y sociales para las próximas décadas.