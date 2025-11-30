Fórmula 1: Franco Colapinto concluyó 14º en el GP de Qatar, que fue para Max Verstappen

Franco Colapinto concluyó en el 14º puesto del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, cuyo ganador resultó Max Verstappen (Red Bull).

Para el piloto argentino de Alpine singnificó una gran noticia porque había terminado último (20º) en las instancias previas a esta penúltima carrera.

Su compañero de equipo Pierre Gasly, quien había iniciado la competencia en el 9º puesto, terminó en el 16º lugar. El francés había caído al 19º lugar luego de una detención forzada, aunque sobre el tramo final de la carrera recuperó posiciones.

En cuanto al podio de Qatar lo completaron Oscar Piastri (McLaren) en segundo lugar y Carlos Sainz (Williams) como tercero.

La lucha por el campeonato quedó abierta ya que con los puntos de hoy sigue encabezando la temporada Lando Norris (McLaren) con 408 puntos, seguido por Max Verstappen (Red Bull) con 396 y por Oscar Piastri (McLaren) con 392.

Norris hoy concretó una maniobra que podría ser clave para la coronación porque tras su última detención en boxes tuvo que recuperar puestos y logró 12 puntos clave al superar a Kimi Antonelli (Mercedes) y arrebatarle el 4º lugar en la última vuelta.

Tras una muy mala jornada de viernes y sábado, Colapinto finalizó último en la clasificación (20), muy lejos de su compañero el francés Pierre Gasly, quien saldrá desde la décima (10°) posición en la grilla.

Por una modificación no permitida al monoplaza por parte del equipo de Alpine, Colapinto deberá largar desde el pitlane, otro problema más para el argentino.

La competencia se llevó a cabo en el Circuito Internacional de Losail, fue la penúltima del campeonato y se corrió a 57 vueltas.

El próximo domingo concluirá la temporada 2025 con el Gran Premio de Abu Dabi (Emiratos Árabes), cuya largada en nuestro país será a las 10.